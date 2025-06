Rambaudi: "Terrei Rovella e prenderei Fabbian. Guendouzi? Ecco cosa farei"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto anche Roberto Rambaudi, che ha parlato delle mosse di mercato della Lazio per migliorare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Ecco le parole dell'ex calciatore sul tema:

"Rovella, che è cresciuto, lo terrei anche perché può migliorarsi ancora; è un giocatore importante. Poi prendi il Fabbian di turno che può fare il titolare. Tutto comunque dipende da cosa vuole Sarri dal play. Per me la Lazio è orientata su calciatori da valorizzare. Mi hanno fatto il nome di Man, che mi piace; c’è stata una chiacchierata. Questi profili vanno bene, ma serve aggiungere qualcosa in più.

Serve costruire una squadra, partendo da questa base: ci vogliono 70-80 gol e la Lazio deve lavorare su questo. Guendouzi lo allenerei per avere più gol; lo farei lavorare su alcuni gesti tecnici fino alla nausea; lui, che non si ferma mai, da mezzala ci arriva in porta. Deve essere cinico e bravo per concludere e su questo ci si può lavorare, soprattutto quest’anno che hai tutta la settimana per preparare le sfide senza coppe”.

