Immobile, un'altra squadra di A su di lui: ha già il gradimento del tecnico

RASSEGNA STAMPA - Il Bologna ha l'occasione di riportare in Italia un attaccante di grande esperienza come Ciro Immobile. L'ex Lazio, che a febbraio ha compiuto 35 anni, è il profilo che potrebbe trasformarsi nel rinforzo giusto per il reparto offensivo della squadra di Vincenzo Italiano. Una soluzione che avrebbe il gradimento dello stesso calciatore. Dopo una stagione in Turchia con il Besiktas, riporta Corriere dello Sport, avrebbe il contratto per un'altra annata, fino al 30 giugno 2026, ma vorrebbe rientrare in Italia. Il via libera da parte dell'area tecnica del Bologna c'è.

Ma le valutazioni da fare da parte del Bologna sono più ampie. Il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio continuano a monitorare tutto. C'è sempre il nome di Fotis Ioannidis che piace e in queste ultime settimane i dirigenti sono tornati a caccia di un giovane attaccante, ma adesso dovranno valutare con attenzione anche l'ipotesi Immobile, 35enne che sa ancora far gol e, soprattutto, che vorrebbe tornare in patria.

