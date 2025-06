Lazio, Vecino rinnova per un anno con opzione: il dettaglio per il 2027

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri ha definito il centrocampo "corto" per il suo 4-3-3 e, viste le evidenti difficoltà a operare sul mercato in questo momento, la Lazio ha messo nero su bianco il rinnovo di Vecino. All'uruguaiano era stato promesso negli scorsi mesi, ma la firma è arrivata solo in queste ore. Vecino è un fedelissimo del tecnico, ma soprattutto un elemento ancora determinante, come ha dimostrato nel finale di stagione. La sua versatilità lo rende prezioso: può giocare da mezzala, mediano in un centrocampo a due, vertice basso in un centrocampo a tre, oppure anche trequartista.

Come fa sapere il Corriere dello Sport, il contratto è stato prolungato di un anno, fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione. La clausola prevede che, in caso di almeno 25 presenze nel prossimo campionato, il rinnovo si estenderà automaticamente fino al 2027. Vecino, da parte sua, è soddisfatto: desiderava restare alla Lazio e aveva già affrontato il discorso con grande lucidità nei mesi scorsi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.