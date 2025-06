Lazio, Cardone svela: "Trattativa in corso per un main sponsor"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è da anni senza un main sponsor sulla maglia, ma questa attesa potrebbe terminare a breve. Secondo quanto svelato a Radiosei da Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, la società sarebbe in trattativa per chiudere un accordo. Queste le sue parole:

"Ogni giorno ripetiamo come la società, per auto-finanziarsi, dovrebbe aumentare i ricavi. Fondamentale andare avanti su questo, oltre che sullo stadio di proprietà. In tal senso c’è una trattativa in corso con la speranza che questa volta venga conclusa. La cifra sul piatto è superiore ai 5 milioni di euro a stagione, si tratta di una cifra importante. Nell’ambito della situazione economica-finanziaria della Lazio e dei vincoli che vanno rispettati per l’indicatore di liquidità, questo tema ha un valore notevole. Non so ancora l’ambito in cui opera questo possibile sponsor".

