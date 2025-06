Lazio, accordo con 'Match PR': ecco quando verrà svelato il programma delle amichevoli

La Lazio ha comunicato pochi istanti fa di aver firmato un nuovo accordo di partnership con Match PR. Ecco cosa si legge nella nota stampa: "La S.S. Lazio comunica di aver siglato un nuovo accordo di partnership con Match PR, società di riferimento nell’organizzazione di eventi sportivi, per la pianificazione e gestione di alcune delle prossime amichevoli internazionali della Prima Squadra.

L’accordo si inserisce all’interno della strategia del Club volta al rafforzamento e alla valorizzazione del brand Lazio sui mercati esteri, attraverso la partecipazione a eventi sportivi di rilievo, pensati per accrescere la visibilità del Club e consolidarne il posizionamento a livello internazionale. Il programma completo delle partite organizzate nell’ambito di questa partnership sarà ufficializzato nella giornata di domani".

Su X la società ha annunciato: "È stato siglato un nuovo accordo di partnership tra SS Lazio e Match PR per l'organizzazione di amichevoli internazionali. I dettagli delle amichevoli internazionali saranno comunicati a tempo debito".

