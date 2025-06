Calciomercato Lazio | Parma, l'ad Cherubini su Man: "Può partire, vi spiego"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i giocatori tenuti d'occhio dalla Lazio per l'attacco c'è anche Dennis Man, esterno del Parma. In attesa della scelta del nuovo allenatore, con Cuesta in pole, l'esterno può lasciare il club gialloblù in estate. Di lui e di diversi altri elementi della rosa ha parlato l'amministratore delegato della società Federico Cherubini ai taccuini de La Gazzetta di Parma. Di seguito le sue parole.

"Man partirà? Potrebbero esserci le condizioni, per lui come per Sohm e per altri. Sono ragazzi che hanno dato tanto al Parma, che sono arrivati in A, sono rimasti negli anni difficili della B e hanno riportato il Parma dove merita di stare. Come in tutti i cicli, si arriva a un momento in cui è corretto assecondare altri percorsi. È lo stesso discorso di Bonny: essendo riconoscenti di tutto quello che hanno fatto per il Parma, siamo pronti a valutare offerte interessanti".

