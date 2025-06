Lazio, senti Piccari: "Rovella all'Inter? Se pagano la clausola rescissoria..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter tiene d'occhio Rovella. Negli ultimi giorni sono spuntate fuori diverse possibilità: dallo scambio con Fratesi alla trattativa con Asllani, fino al pagamento della clausola rescissoria di 50 milioni alla Lazio. Su questo tema si è espresso Marco Piccari ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

"Rovella all'Inter? C'è una clausola, la Lazio ha detto che vuole tenere i big per dare a Sarri dei giocatori forti su cui puntare, ma certe valutazioni per certe cifre vanno fatte. Rovella ha grandi margini di crescita con Sarri, ma se ti danno 50 mln non puoi dire di no. Poi c'è da valutare magari l'eventuale contropartita tecnica. L'eredità di Calhanoglu è pesante, Rovella è un play ma deve migliorare sul palleggio. E il turco da questo punto di vista è di un altro pianeta. Rovella può crescere ma bisogna capire se poi Chivu voglia modificare le caratteristiche del suo centrocampo. Per fare pressing alto, come dicono voglia fare, servono giocatori di gamba e mancano in rosa di questo tipo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.