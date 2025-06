Calciomercato Lazio | Clamoroso Luiz Felipe: può tornare in Serie A. Il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarebbe un clamoroso ritorno. Luiz Felipe potrebbe tornare in Italia, e soprattutto alla Lazio. A riportarlo è Calciomercato.it, che ha spiegato la situazione del centrale dopo il flop al Marsiglia. Sembrava destinato a volare (di nuovo) in Spagna, con Rayo Vallecano e Maiorca su di lui. Ma nessun affare è ancora andato in porto.

Da qui è nato l'interesse della Lazio di Sarri (che l'ha avuto in rosa alla sua prima stagione nella Capitale) e non solo: in Serie A, infatti, lo tengono d'occhio anche il Napoli e il Milan di Tare. Il neo-diesse rossonero lo conosce benissimo per il loro passato insieme in biancoceleste. Nei prossimi giorni si chiarirà il suo futuro, l'Italia è una possibilità.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.