Calciomercato Lazio | Zinchenko proposto anche alla Juve: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La fascia sinistra è un tema da affrontare per tante squadre di Serie A. Non solo per la Lazio, che deve risolvere le questioni legate a Pellegrini e Nuno Tavares ed eventualmente muoversi sul mercato. Tra i vari terzini, in particolare Parisi e Junior Firpo, come vi abbiamo raccontato è stato proposto Oleksandr Zinchenko, in uscita dall’Arsenal e in scadenza a giugno 2026. Viene valutato circa 5 milioni di euro, ma percepisce un l'ingaggio piuttosto elevato che andrebbe spalmato.

Il suo nome però è circolato anche in orbita Milan e Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttojuve.com, infatti, l’ucraino sarebbe stato offerto alla società bianconera. Ma non è una prorità: prima di lui in lista ci sarebbero Miguel Gutiérrez del Girona e De Cuyper del Club Bruges, oltre a Nuno Tavares proprio della Lazio.

