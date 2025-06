Lazio - Romagnoli, è stallo: la situazione tra Lotito, la 'promessa' e Sarri

Stand-by Romagnoli. La Lazio ha le idee chiare: non si muove. Si forza sul contratto, in scadenza nel 2027. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per Sarri è inamovibile: ripartirà da lui per sistemare la difesa. Il centrale lo sa bene, per questo si può andare avanti. Con calma, poi, il presidente Lotito affronterà insieme all'entourage del calciatore, ovvero il gruppo Raiola, l'annosa questione della 'promessa'.

Nell'estate del 2022, infatti, Romagnoli ha scelto la Lazio dimezzandosi l'ingaggio, con l'accordo verbale di un adeguamento alla prossima qualificazione in Champions League. Il risultato è arrivato in quella stessa annata, tra l'altro proprio con Sarri in panchina. Del ritocco sul contratto, però, neanche l'ombra.

"Se dovessi andare via, lo farei a malincuore. Però non dipende da me, avevamo delle promesse che fino a oggi non sono state ancora mantenute", aveva detto il numero 13 dopo Lazio - Juventus. È una vicenda che va risolta, di cui la società si occuperà nei prossimi mesi. Intanto, con il ritorno di Sarri, Romagnoli è destinato a restare.

Pubblicato l'11-06