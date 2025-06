Calciomercato Lazio | "Gaaei l'incognita": ecco chi è il terzino che piace a Formello

Il futuro di Nuno Tavares è un'incognita, nonostante la smentita del direttore sportivo Fabiani che ha ribadito la volontà di trattenere il terzino portoghese come tutti i big della rosa. L'offerta dall'Al Hilal ha fatto riflettere dalle parti di Formello, da dove hanno rilanciato alzando la cifra richiesta per il calciatore e spingendo il club arabo a orientarsi verso altri nomi. Il tetto dei 30 milioni più bonus è quello stabilito dalla Lazio per lasciar partire Tavares, in attesa di scoprire quale sarà anche il futuro di Luca Pellegrini, con la permanenza che non sembrerebbe scontata. Non stupisce, quindi, il fatto che la Lazio si stia guardando intorno, prendendo in considerazione varie alternative tra le quali, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, anche quella di Anton Gaaei.

GAAEI - Terzino classe 2002, origianario della Danimarca, veste dalla maglia dell'Ajax da due stagioni e dopo delle prime difficolta affrontate nella prima annata, in quell'appena conclusa ha goduto della 'cura' Farioli che lo ha messo in condizione di diventare uno dei protagonisti dellagrande cavalcata del Lancieri, terminata malamente nel finale con lo scippo del titolo da parte del PSV Eindhoven. Un'annata che Gaaei ha concluso con 46 presenze, 3 gol e ben 5 assist, frutto di prestazioni che hanno attirato le attenzioni della Lazio. Per conoscerlo meglio come calciatore, noi de lalaziosiamonoi.it, abbiamo contattato Alec Cordolcini, giornalista esperto di calcio olandese che ci ha fornito il suo punto di vista su Gaaei.

LA PRIMA STAGIONE DI GAAEI - "Un dr Jekyll and mr Hyde, nel senso che finora non è stato semplice inquadrarlo come terzino e per le sue qualità. Mi spiego meglio. Due anni fa arrivò all'Ajax e fu un autentico disastro. Venne messo in competizione con Rensch, perse nettamente il duello. Nelle poche occasioni in cui si era visto era un terzino che commetteva moltissimi errori, soprattutto nei movimenti in fase difensiva, tanto che fu etichettato come uno dei flop. Quella però fu una stagione flop per tutto l'Ajax".

L'ARRIVO DI FARIOLI - Poi, però, l'arrivo di Farioli sulla panchina dei Lancieri ha cambiato le cose: "Si è trasformato uno dei migliori terzini dell'Eredivisie, a livello di prestazioni e di rendimento. C'è da dire che con Farioli l'Ajax ha assunto una struttura molto più solida e il fatto di essere inserito in un certo tipo di contesto lo ha favorito molto. Non è un terzino di grande spinta, però è apparso molto migliorato dal punto di vista difensivo. Ha anche segnato 3 gol, rivelando doti che l'anno prima erano rimaste nascoste".

IL GIUDIZIO FINALE - Quindi la domanda sorge spontanea: "Qual è il vero Gaaei? Quello del primo anno nel disastroso Ajax o quello visto con Farioli? E' stato il lavoro fatto da Farioli a migliorarlo e quindi tolto da quel contesto torna come prima? Oppure, è semplicemente cresciuto rispetto alla sua esperienza danese?". Una prima risposta ce la prova a dare lo stesso Alec, dall'alto della sua conoscenza: "Quello visto l'anno scorso all'Ajax con Farioli, con le debite proporzioni anche perché si parla di stili calcistici diversi, ricorda un po' quello che ha fatto Gasperini con l'Atalanta, quindi valorizza i giocatori anche in misura superiore alle sue qualità che poi emergono o no, quando viene tolto da quel macchinario". Quindi il giudizio finale è: "Un discreto terzino, che gioca anche in Nazionale, ma sul quale non nutro tantissime aspettative".

