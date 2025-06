Calciomercato Lazio | Non solo Fazzini: Sarri vuole anche Anjorin

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Con la retrocessione in Serie B dell'Empoli sono scattati gli assalti di mercato ai migliori giocatori della compagine toscana. Tra i giocatori più attenzionati c'è sicuramente Faustino Anjorin, una delle grandi rivelazione nell'amara stagione 2024/25 dell'Empoli. Come riporta TMW, oltre all'interesse del Torino su di lui, l'inglese è monitorato pure dalla Fiorentina e dalla Lazio, con il club di Lotito che ha intenzioni serie.

In questo discorso si inserisce il nuovo-vecchio allenatore biancoceleste Maurizio Sarri dove a Empoli è di casa. Un occhio il tecnico toscano lo piazza sempre nella sua ex squadra, ed è proprio lì infatti che ha deciso di puntare fortemente. Sarri ha infatti indicato anche il profilo di un altro centrocampista, per quanto più offensivo, come Jacopo Fazzini come rinforzo per la sua Lazio sempre dagli azzurri. Nelle scorse ore su Fazzini è stato accostato anche il Benfica.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.