Lazio, Delio Rossi: "Vecino? Giusto trattenerlo. Sul futuro di Rovella..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha commentato il progetto giovani avviato dalla Lazio e il rinnovo di Matias Vecino con i biancocelesti.

VECINO E ROVELLA - "Vecino? Penso che sia giusto trattenerlo, alla stregua di Pedro, che è stato decisivo in questa stagione.Sono giocatori che dovrebbero essere ‘in più’ e non titolari fissi. Non dovrebbero essere i punti cardine della Lazio. Rovella? Non penso che ci sia una squadra che possa pagare i 50 milioni di clausola, magari è solo una mia idea, ma non credo sia il giocatore che serve all’Inter”.

PROGETTO GIOVANI - "Secondo me bisognava iniziarlo prima, quando alla Lazio c’erano gli Immobile, i Milinkovic. Adesso non vedo quasi nessuno che possa essere il vero futuro della Lazio. Ci sono giocatori di discreto livello, ma non dei craque veri e propri. Ciò che manca è lo scouting, gente capace ad anticipare i tempi e non vedo perché la Lazio non possa muoversi in tal senso. Provstgaard? Mi sembra abbia personalità e prestanza fisica, ma bisogna vederlo con continuità. A me piacciono i giocatori prestanti e veloci, possibilmente anche tecnici, specialmente i difensori. Quelli monodimensionali mi piacciono poco".

