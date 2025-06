Lazio, difesa da valutare e risistemare. Ma niente acquisti senza cessioni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Entrate dopo le uscite, anche in difesa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri vorrebbe inserire due nuovi terzini nella rosa della Lazio, uno per fascia. Dipende però tutto dalle cessioni: attualmente ci sono Marusic, Lazzari e Hysaj a destra, Tavares e Pellegrini a sinistra. Arriveranno nuovi profili solo in caso di addii, per ora piacciono Gaaei dell'Ajax, Martin del Genoa e Chilwell del Chelsea, come racconta Il Messaggero.

I centrali, invece, sono cinque: Gila, Romagnoli, Patric, Gigot e Provstgaard. I primi tre conoscono bene il modo di difendere del vecchio-nuovo tecnico; il francese invece no, ma sarà riscattato dal Marsiglia per 4 milioni di euro. Nelle prossime settimane la società valuterà il suo futuro. Al contrario, si punta molto su Provstgaard: l'idea è che possa crescere in tempi brevi grazie ai dettami di Sarri.

Sul mercato, tra i nomi accostati alla Lazio, c'è quello di Ardian Ismajili. Retrocesso con l'Empoli, è in scadenza di contratto e può arrivare a parametro zero.

