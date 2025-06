Calciomercato Lazio | Dall'Albania: "Ritorno di fiamma per Ismajli: le ultime"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Da gennaio a giugno, l'obiettivo non cambia. Almeno stando a quanto riportato dal portale albanese alfrapress.al: la Lazio infatti sarebbe tornata a interessarsi ad Ardian Ismajli dell'Empoli. Difensore centrale classe '96: ha il contratto in scadenza, si libererà a parametro zero anche in virtù della retrocessione del club. In passato è stato cercato anche dalla Juventus e dal Napoli, ma senza successo.

Ora su di lui ci sarebbero il Besiktas e il Trabzonspor in Turchia, che hanno già avviato i contatti con il suo entourage. In questa corsa a due si sarebbe inserita nuovamente la Lazio, che lo tiene d'occhio dal mercato invernale. Quest'anno Ismajili ha giocato 31 partite per un totale di 2.618 minuti, complice anche qualche infortunio di troppo.

