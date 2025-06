Italia, Gattuso è la prima scelta come ct. E può tornare Prandelli: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'addio di Spalletti, si delinea la nuova Italia. Sembra ormai scritto il ruolo da ct per Gennaro Gattuso, in assoluto la prima scelta per la panchina azzurra. Ha già parlato con l'ex compagno Buffon, nelle prossime ore ci sarà un colloquio anche con Gravina, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Con lui è destinato a tornare in Nazionale Cesare Prandelli, ex ct dal 2010 al 2014. Questa volta, però, avrà il compito di dt federale, per lavorare a stretto contatto non solo con il futuro nuovo tecnico, ma anche con Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili. Inoltre supervisionerà costantemente Coverciano e tutte le Under con una particolare attenzione verso i giovani. Per la nostra Nazionale si tratta di una figura nuova; all'estero invece ce l'hanno da tempo.

