Lazio, Belahyane in Coppa d'Africa? Forse no: ecco perché

Mercato e non solo. In questo periodo si parla tanto del 'problema' Coppa d'Africa, in programma il prossimo inverno dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. In particolare l'allarme si è acceso in casa Lazio, visto che per circa un mese Sarri potrebbe perdere Dia, Dele-Bashiru e Belahyane, rispettivamente convocati da Senegal, Nigeria e Marocco (organizzatore del torneo). Se per i primi due ci sono pochi dubbi sulla convocazione (salvo infortuni o problemi dell'ultim'ora), per l'ex centrocampista del Verona invece bisogna fare un ragionamento diverso.

Attualmente, infatti, Belahyane vanta una sola presenza con la sua Nazionale: era il 15 ottobre 2024 quando ha giocato nove minuti all'esordio contro la Repubblica Centrafricana (alla sua prima chiamata in assoluto). In quel momento il marocchino era un titolare inamovibile del Verona, già sondato da grandi squadre come l'Inter. Da quella gara, poi, è stato convocato solo un'altra volta, a novembre, ma senza scendere in campo in nessuno dei due impegni contro Gabon e Lesotho.

Con il passaggio alla Lazio è finito indietro nelle gerarchie, ha perso minutaggio e di conseguenza anche la Nazionale: per le gare dello scorso marzo (Qualificazioni al prossimo Mondiale) e di questo giugno (amichevoli) infatti non è stato preso in considerazione dal ct Regragui. Per farsi sperare in una convocazione per la Coppa d'Africa, quindi, Belahyane dovrà prima ricominciare a giocare con continuità. In caso contrario la possibilità che possa rimanere a Formello a disposizione di Sarri è concreta. La sua chiamata è tutt'altro che scontata.

