Italia, De Paola: "Gravina deve dimettersi, vicenda indegna"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Nazionale, le dimissioni di Spalletti e la posizione di Gravina sono un tema caldissimo in questi giorni. Sull'argomento, tra gli altri, si è espresso Paolo De Paola che ha così commentato la vicenda ai microfoni di TMW: "Gravina deve dimettersi, la vicenda vissuta è indegna. Non si può comunicare a un ct che viene esonerato e lasciarlo in panchina per una partita. E non aveva neanche una carta di supporto per sostituirlo. È stata una vicenda gestita così male che arriva al culmine di una gestione disastrosa. Stiamo trasformando la Nazionale in una pagliacciata".

