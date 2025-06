Calciomercato Lazio | Petrucci (Sky): "Rovella piace all'Inter. Gila potrebbe andare se..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha fatto il punto sul mercato in uscita della Lazio, tra il futuro di Gila dopo i 40 milioni rifiutati dal Bournemouth e l'interesse dell'Inter per Rovella, che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni.

"Gila è uno dei giocatori che ha più mercato, bisognerà capire quanto la Lazio sia disposta a fare per tenere il giocatore. Quaranta milioni è considerata un'offerta bassa per lui, ma se si abbassasse un po' la quota fissa e aumentassero i bonus si potrebbe valutare, visto il 50% sulla futura rivendita da dare al Real Madrid. Lo stipendio oggi incide poco per Gila, ma se dovesse restare diventerebbe un tema centrale. Diversa la situazione per Guendouzi. Rovella? Interessa all'Inter, ma ancora non è stata approfondita la questione, la Lazio vuole i 50 milioni della clausola per farlo partire. A Sarri non dispiacciono affatto Castellanos e Dia, al momento non si stanno facendo altre valutazioni sulla punta".

