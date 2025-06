Calciomercato Lazio | Sfida a sei per Kvistgaarden: tutte le squadre interessate

Uno dei nomi più apprezzati in casa Lazio per l'attacco è quello di Mathias Kvistgaarden, classe 2002 danese di proprietà del Brondby. Compagno di Provstgaard nella Danimarca U21, il giovane attaccante fa gola alla dirigenza biancoceleste, che lo ha messo nel mirino reputandolo un profilo perfetto per il tipo di calcio proposto da Maurizio Sarri. Per provare ad assicurarsi il ragazzo, però, sembra che la Lazio dovrà affrontare un'agguerita concorrenza.

Come riportato dal media danese Tipsbladet, infatti, sembra che su Kvistgaarden ci siano almeno altre cinque squadre. L'Eintracht Francoforte sembrerebbe fare veramente sul serio per l'attaccante, tanto da aver inviato più volte degli emissari per visionarlo in partita; così come il Bologna, che avrebbe spedito Marco Di Vaio ad osservarlo in compagnia dell'agente del giocatore. Kvistgaarden è seguito anche dal West Ham, che dovrà rinfoltire l'attacco visti i diversi addii nel reparto; mentre il Lipsia lo sta seguendo con attenzione per affondare il colpo in caso di cessione di Benjamin Sesko. Infine, il Celtic è stato per diverso tempo sulle tracce del talento del Brondby, ma sembra ora essersi ritirato dalla corsa.