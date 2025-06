Lazio, Almeyda e quel no al Real Madrid: la scelta che lo portò in biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo essere stato accostato anche al Pisa, sembra che Matias Almeyda sia destinato a sedersi sulla panchina del Siviglia. Per l'ex centrocampista si tratterebbe di un ritorno nel club andaluso, dove aveva giocato da calciatore nella stagione 1996/97, quella precedente al suo approdo in biancoceleste. Proprio grazie a quella stagione, l'argentino venne poi acquistato dalla Lazio di Cragnotti, con la quale vinse lo scudetto del 2000 e altri cinque titoli da assoluto protagonista. Non tutti sanno, però, che la carriera di Almeyda sarebbe potuta andare in maniera diversa.

Come ricordato dal quotidiani spagnolo Diario AS, per approdare in quello che era un Siviglia a dir poco modesto, l'allora giocatore del River Plate rifiutò addirittura la corte del Real Madrid. La scelta sembrò a dir poco folle ed effettivamente i Rojiblancos terminarono la stagione con una disastrosa retrocessione. Almeyda, però, fu uno dei pochi di quella squadra a mettersi mostra, attirando le attenzioni del club biancoceleste, che lo acquistò alla stessa cifra spesa l'anno prima dal Siviglia (circa 5 milioni di euro attuali). Alla Lazio "El Pelado" vinse tutto e la sensazione è che, se non fosse stato per quel no ai Blancos, Almeyda sarebbe potuto non sbarcare mai nella Capitale.

