Lazio, Gregucci: "Serve investire su talenti e valorizzarli". E su Loftus-Cheek...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensoire biancoceleste Angelo Gregucci ha parlato della strategia che secondo lui dovrebbe adottare la Lazio sul mercato, commentando anche la possibilità di un assalto a Ruben Loftus-Cheek. Queste le sue parole: “Loftus-Cheek? Mi fido di Sarri e delle proposte in entrata che farà al club. E’ un giocatore che lui ha allenato al Chelsea, è molto funzionale al calcio del tecnico toscano. Per quanto riguarda il rifiuto alla proposta economica di 40 milioni per Mario Gila vanno fatti i conti con la metà del ricavato da girare al Real Madrid. Evidentemente l’offerta non è stata considerata congrua".

"L’acquisto di Baturina del Como è esattamente quello che si dovrebbe fare ora. Investire su talenti per poi ricavare più soldi dopo averli valorizzati. La Lazio questa intenzione non l’ha interrotta. Il mercato è lungo e ci saranno opportunità che ora non si vedono. Confermare l’ossatura è il programma iniziale, poi magari il mercato cambia e sarai chiamato a rinunciare giocatori che ora non stai cedendo. Poi, però, devi essere pronto ad intervenire con delle idee in entrata che possono accrescere il tuo patrimonio. Se arriva un’offerta irrinunciabile devi farti trovare pronto con competenza e lungimiranza".

"Ho avuto modo di vedere Provstgaard nella sua nazionale Under 21. La sua è stata una discreta partita, va rivisto, intanto è un dato che sia il capitano della Danimarca di categoria”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.