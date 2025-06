Calciomercato Lazio | El Aynaoui, c’è anche la Juve: la situazione

L'ultimo nome in orbita Lazio per rinforzare il centrocampo è quello di Neil El Aynaoui, classe 2001 di proprietà del Lens. Come vi abbiamo già raccontato, il centrocampista marocchino sarebbe finito nel mirino del club biancoceleste, dopo un'ottima stagione che lo ha visto mettere a referto 8 reti e 1 assist in 24 presenze in Ligue 1.

Secondo quanto riportato dal media francese France.fr, però, sul giocatore ci sarebbero anche Juventus e Aston Villa, che vorrebbero entrare in corsa con la Lazio per strapparlo ai Sang et Or. Il Lens, tuttavia, non sembra intenzionato a facilitare le operazioni e potrebbe aprire ad una cessione solo in caso di offerte molto importanti.

