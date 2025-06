Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Tutte le cifre della cessione di Marcos Antonio"

CALCIOMERCATO LAZIO - Marcos Antonio resterà al San Paolo. Dopo un anno di prestito, il centrocampista resterà in Brasile. Il club paulista ha spinto per la conferma del giocatore e alla fine ha trovato la quadra con la Lazio. Il portale Bolavip spiega che il giocatore giochera altri sei mesi in prestito prima di essere riscattato a fine anno. Marcos Antonio firmerà un contratto nei prossimi giorni che lo legherà al club fino a dicembre 2028.

La Lazio ha assecondato la volontà del calciatore di restare in Brasile ed è venuta incontro al Tricolor. Nelle casse biancocelesti arriveranno 4 milioni di euro versati in tre rate annuali. Questa modalità, precisa il portale, agevola i flussi finanziari del club brasiliano che non sta vivendo un momento florido a livello finanziaro e l'operazione rinforza la squadra senza gravare troppo sulle casse. Marcos Antônio manterrà il suo attuale stipendio al São Paulo . Il consiglio di amministrazione ritiene che il rapporto costi-benefici sia positivo, poiché il centrocampista è considerato un elemento importante della squadra. La firma formale del nuovo contratto avverrà nei prossimi giorni, una volta completate le procedure burocratiche. Il consiglio di amministrazione di San Paolo attende solo la pubblicazione dei documenti necessari per ufficializzare il rinnovo.

Leggermente diverse le cifre riportate da Futebolizei che parla di rinnovo del prestito di un altro anno, con obbligo di riscatto facilmente raggiungibili a inizio 2026 con la cifra totale per le casse capitoline che è di 4,2 milioni di euro. Piccoli dettagli diversi che si scioglieranno con i comunicati ufficiali dei due club, attesi nei prossimi giorni.

