Ex Lazio | Caicedo: "Credevo di aver chiuso con il calcio. Sul futuro..."

Dopo un lungo periodo di inattività, Felipe Caicedo è pronto a tornare sul rettangolo verde. La 'Pantera', infatti, ha accettato l'offerta del Barcelona Sporting Club, squadra ecuadoriana di cui è sempre stato tifoso e con la quale spera di vincere il titolo nazionale per poi ritirarsi. In un'intervista rilasciata a PRIMICIAS, l'ex attaccante della Lazio ha ripercorso la sua carriera, raccontando l'anno e mezzo passato lontano dal calcio e le sue sensazioni sull'imminente nuova avventura.

SULLA FIRMA COL BARCELONA SC - "Sto realizzando un obiettivo, un sogno che ho sempre avuto. La mia intenzione è sempre stata venire qui e giocare. Mi godo tutto ciò che faccio, anche i piccoli dettagli. Dal momento in cui mi sveglio fino a quando vado a dormire. Cerco di godermi ogni momento".

UN ANNO E MEZZO FERMO - "Pensavo che il mio ciclo nel calcio fosse finito e non ero motivato ad accettare nessuna delle offerte che ricevevo, non le trovavo interessanti. Poi il tempo è passato, mi sono abituato alla vita familiare, a stare con mia figlia, con la mia famiglia. In realtà, non avevo mai vissuto quella parte di portarla a scuola tutti i giorni, stare con lei 24 ore su 24. Mi è piaciuto e ho messo da parte il calcio. Però, finché non ti ritiri ufficialmente, le offerte continuano ad arrivare. Fortunatamente, ne ho avute molte, è arrivata quella del Barcelona e ho deciso di accettare. Non ci ho pensato due volte".

FUTURO - "Mi sto preparando per il dopo. Ovviamente voglio restare legato al calcio, sia in ambito sportivo che educativo. Spero di finire bene questa esperienza e poi poter aiutare i ragazzi. In Ecuador c’è tanta materia prima, bisogna formarli fin da piccoli, in ogni aspetto. Voglio fare qualcosa legato al calcio. Mi piacerebbe essere allenatore, ma se devo scegliere tra fare il tecnico o il dirigente, preferisco la parte più amministrativa. Sono più uno che osserva che uno che dirige in campo, però non escludo nulla. Sono aperto a tutto".