È di nuovo Sarri contro Mourinho: i precedenti sorridono al tecnico della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 19.30 andrà in scena l'amichevole Fenerbahce-Lazio, che vedrà contrapporsi per l'ottava volta, la prima dopo venti mesi, Sarri e Mourinho. Sono sette, dunque, i precedenti tra i due tecnici e il primo risale addirittura alla Premier League 2018/19, quando il Chelsea del toscano pareggiò 2-2 contro il Manchester United del portoghese.

I successivi sei incroci si sono consumati a Roma, tra il settembre 2021 e il gennaio 2024, in occasione dei derby. In questo parziale, Sarri ha avuto la meglio in quattro occasioni, portando a casa tre successi per 1-0 (novembre 2022, marzo 2023 e gennaio 2024 in Coppa Italia) e il 3-2 all'andata del 2021. Mourinho ha vinto una sola volta, con il 3-0 del marzo 2022, mentre l’ultimo confronto in Serie A, a novembre 2023, è terminato con un pareggio a reti bianche. Il bilancio dei dei precedenti tra Sarri e Mourinho vede dunque il biancoceleste in vantaggio: 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

