Calciomercato Lazio | Certi amori... Sarri punta Loftus-Cheek: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Una mezzala arriverà, a prescindere al rinnovo di Vecino e dalle valutazioni che Sarri farà su Dele-Bashiru. L'idea del tecnico è quella di aggiungere un titolare a Rovella e Guendouzi e completare quindi il pacchetto mediano con un giocatore di qualità e fisico. In lista ci sono Fazzini e Fabbian, giovani e italiani, con un'esperienza già maturata in Serie A. Ma occhio a un vecchio amore di Sarri, quel Ruben Loftus-Cheek che proprio sotto la guida del Comandante, al Chelsea, era esploso, diventando un giocatore importante per i Blues. Loftus-Cheek è reduce da una stagione travagliata, solo 28 presenze complessive tra tutte le competizioni, a causa di diversi problemi fisici. Il Milan sta cedendo Musah al Napoli e ha venduto Reijnders al City, ha di fatto concluso l'arrivo di Modric e sta puntando forte su Xhaka e Jashari, oltre che su Javi Guerra. La sensazione, dunque, è che Loftus-Cheek possa non rientrare nei piani di Allegri.

Vero che l'inglese piace molto a Igli Tare che provò a portarlo a Roma nel 2019, prima che il classe '96 subisse la rottura del tendine d'achille, ma ora lo scenario potrebbe essere cambiato. Loftus-Cheek vorrebbe giocare con continuità, al Milan non è certo di riuscirci. La Lazio è vigile sulla situazione dell'ex Chelsea, Sarri lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma bisogna anche considerare i rapporti non idilliaci tra Tare e Fabiani, un aspetto che potrebbe rappresentare un ostacolo in un'eventuale trattativa, con Lotito che dovrebbe scendere in campo per cercare di fare da mediatore (tra il patron e Tare i rapporti sono rimasti cordiali). La Lazio monitora, Loftus-Cheek è un pallino di Sarri e la società ha intenzione di assecondare il tecnico nelle indicazioni e nelle scelte. Per questo quello dell'inglese è nome da cerchiare in rosso e da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

