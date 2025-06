Calciomercato Lazio | Loftus-Cheek e quel folle amore per Sarri: "Solo grazie a lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Loftus-Cheek, come vi abbiamo raccontato, è tornato di moda in casa Lazio. Maurizio Sarri lo ha indicato alla società come possibile rinforzo a centrocampo, per aggiungere fisicità, qualità e soprattutto gol all'accoppiata Guendouzi-Rovella, come già era stato fatto due stagioni fa, quando il giocatore passò al Milan. Proprio in occasione di quel trasferimento in rossonero, alla conferenza stampa di presentazione, il classe 1996 aveva raccontato della sua parentesi al Chelsea con Maurizio Sarri, esaltandolo con queste parole: "Con lui in panchina al Chelsea mi sono trovato molto bene: è stato un tecnico fondamentale per la mia maturazione".

Un concetto espresso e amplificato anche qualche mese fa, quando a ottobre, in un'intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset, indicava Sarri come un allenatore decisivo per la sua crescita: "Senza dubbio Sarri è stato fondamentale nella mia carriera. È stato al Chelsea quando ero più giovane, mi ha dato l’opportunità di imparare. Sotto la sua guida posso dire di essere migliorato tantissimo come calciatore, è la stagione in cui sono migliorato di più nella mia carriera".

I NUMERI DI LOFTUS-CHEEK CON SARRI - Le parole, d'altronde, trovano conferma nei fatti. La stagione 2018/2019 è stata la migliore dal punto di vista realizzativo e di continuità per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, infatti, non solo ha trovato una continuità mai avuta in carriera, totalizzando 40 presenze, ma è riuscito a trovare anche la doppia cifra segnando 6 gol in Premier e 4 nell'Europa League vinta in finale contro l'Arsenal. Numeri ai quali vanno aggiunti anche 5 assist, per evidenziare maggiormente la sua incisività. Gli anni seguenti, anche a causa dei molteplici infortuni, Loftus-Cheek non è più riuscito a confermarsi a quei livelli, trovando tecnici che non sono mai stati in grado di valorizzarlo al massimo come aveva fatto il Comandante. Chissà se, a distanza di 7 stagioni, tornando insieme riusciranno a ottenere gli stessi risultati.

