Ex Lazio | Luiz Felipe, flop anche al Marsiglia. Ora può riunirsi con Muriqi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è andata come sperava l'esperienza al Marsiglia per Luiz Felipe. A gennaio aveva firmato a zero con il club francese dopo aver salutato l'Arabia Saudita, ma i tanti infortuni lo hanno limitato nel minutaggio. Adesso l'ex difensore della Lazio è destinato a lasciare la Ligue 1: secondo quanto riportato da FootMercato, infatti, su di lui ci sarebbero sia il Rayo Vallecano che il Maiorca di Muriqi. Si tratterebbe di un ritorno in Spagna per lui, che ha già giocato nel Real Betis in passato.

