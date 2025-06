Calciomercato | Lazio - Kvistgaarden, conferme dall'Inghilterra: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito e Fabiani continuano ad essere vigili e monitorare talenti per migliorare la rosa biancoceleste. Il campionato danese sembra essere particolarmente apprezzato dagli osservatori biancocelesti: dopo Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard, prelevati rispettivamente Midtjylland e dal Velje, la Lazio sembra aver messo nel mirino un altro calciatore danese.

Si tratta di Mathias Kvistgaarden, attaccante del Brondby. Come vi avevamo anticipato, la Lazio ha avuto dei contatti con alcuni intermediari per il classe 2002. Il profilo rispecchia l'identikit giusto: è tecnico, giovane e si adatterebbe bene al calcio di Sarri. Inoltre, il giovane attaccante è anche compagno di nazionale con Provstgaard e giocheranno insieme l'Europeo U21 da protagonisti. Kvistgaarden è reduce da una stagione da assoluto protagonista, con 23 gol e 7 assist in 38 presenze tra tutte le competizioni. La Lazio lo monitora e l'interesse viene confermato anche all'estero.

Infatti anche il portale inglese Daily Record parla di un inserimento importante per il calciatore. La sfida è aperta, le contendenti non mancano. Kvistgaarden piace a molte squadre in Europa, in particolare a Celtic, West Ham e Eintracht Francoforte. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro o poco più, il Brondby vorrebbe capitalizzare il più possibile vista l'eccellente stagione del calciatore, ma la sua volontà può fare la differenza. Kvistgaarden sembra essere pronto per fare il salto in un campionato più competitivo, il club danese lo sa bene. La Lazio è sullo sfondo, segue più profili e attende sviluppi anche per quanto riguarda le uscite prima di scegliere di affondare su un nuovo attaccante.

