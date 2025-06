Calciomercato Lazio | Capitolo attacco, Sarri traccia l'identikit: i nomi in ballo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è al lavoro per rimpinguare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alle richieste di Sarri che ha fornito sia nomi sia identikit precisi per la ricerca del giusto profilo. L’attacco è uno dei reparti da rinforzare, ma anche in questo caso dipenderà dalle valutazioni e dalle partenze. La priorità è sfoltire la rosa per ridurre da 26 a 19-20 i giocatori di movimento, solo dopo si potrà procedere con gli acquisti. Intanto, la ricerca sul centravanti prosegue: classico o falso 9? Il tecnico, sottolinea Il Corriere dello Sport, predilige i giocatori in stile Mertens e da giorni, come vi avevamo anticipato, rimbalza il nome di Mathias Kvistgaarden. Il danese nella stagione che si è conclusa ha messo a referto 7 assist e 23 reti in 38 partite, pochi giorni fa ha anche esordito in nazionale. Il suo nome si aggiunge alla lista che comprende anche quello di Esposito, Ioannidis, Raspadori.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE