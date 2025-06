Calciomercato Lazio | Ioannidis per l'attacco: la società pensa a una strategia

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Si torna al 4-3-3 fatto di velocità, propensione offensiva e un palleggio che possa mandare in tilt gli avversari. Non ci sarà nessuna rifondazione con Maurizio Sarri, anzi, il progetto del Comandante vedrà la continuità con chi faceva parte della Lazio 2023-24. Infatti, il tecnico toscano ha chiesto come garanzia la conferma dei big come Romagnoli, Gila, Rovella, Guendouzi, Zaccagni e Provedel. Anche se, come riporta la Gazzetta dello Sport, per ragioni di bilancio, una cessione di rilievo non va esclusa.

Nel piano di Sarri sono previsti almeno quattro rinforzi. Per la difesa si valutano Coppola del Verona, e non solo, come anche e Firpo che è a fine contratto col Leeds. Fazzini l'obiettivo per il centrocampo, in attacco sembra invece ravvivata la pista per loannidis del Panathinalkos. Oltre a Pio Esposito, il 25enne greco - seguito anche da Bologna e Fiorentina - è nel mirino per il ruolo di centravanti in prospettiva della possibile partenza di Castellanos o anche di Dia. Già nella scorsa estate loannidis era tra gli obiettivi della Lazio. Ha una valutazione di circa 12 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2028. Il giocatore è stuzzicato dall'idea di arrivare in Italia. La Lazio sta fissando la strategia per toglierlo alla concorrenza.

