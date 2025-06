Calciomercato Lazio | Si lavora sui centrali: i nomi sul tavolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - È iniziato ufficialmente il Sarri-bis. Una svolta clamorosa, a otto giorni dalla fine del campionato e di una stagione che ha decretato la mancata qualificazione all'Europa dopo otto anni consecutivi. Fabiani e Sarri hanno già parlato di progetti e di mercato, l'idea è quella di ringiovanire ulteriormente la rosa, regalando al tecnico giocatori giovani, "plasmabili", per iniziare un ciclo che consenta alla Lazio di crescere e di avere una visione a medio-lungo termine. Sarri poi, si sa, predilige profili italiani, che possano formare un blocco identitario in grado di dare stabilità e attaccamento alla maglia e ai valori del club. La Lazio vorrebbe aggiungere un centrale difensivo, perché Patric è reduce da un infortunio subdolo e non si sa in quali condizioni tornerà e non è detto nemmeno che possa rimanere se dovessero arrivare offerte dalla Spagna. Sarri poi vorrà vedere e valutare Gigot e Provstgaard, mentre il Comandante considera fondamentale Romagnoli e vorrebbe tenere Gila. Un centrale difensivo dunque può diventare un obiettivo da centrare nel corso dell'estate.

L'incontro di qualche giorno fa tra Fabiani e la CAA Base - l'agenzia che cura gli interessi di Sarri - è stato l'occasione per parlare anche di mercato. Piace Diego Coppola, centrale del Verona, classe 2003, reduce da un'ottima stagione e già sondato dalla Lazio un anno fa. Coppola è assistito proprio dalla CAA Base, ma la pista non è semplice, perché sul difensore - appena convocato in Nazionale da Spalletti - è forte il pressing del Brighton che ha messo sul piatto poco meno di 10 milioni di euro. Offerta che il Verona non ha ancora accettato. Su Coppola, inoltre, si sono mosse anche Aston Villa e Brentford e occhio alla Juventus perché il profilo è molto gradito a Giorgio Chiellini e allo stesso Tudor che fece esordire Coppola in Serie A. Non solo Coppola, però. La CAA Base ha proposto anche il nome di Caleb Okoli, due anni in più di Coppola, 24 anni da compiere a luglio, è reduce da una stagione complicata al Leicester, chiusa con la retrocessione in Championship. Okoli vorrebbe tornare in Italia, è stato sondato da Bologna e Milan, a gennaio c'aveva provato il Parma senza successo. Il Leicester l'aveva prelevato dall'Atalanta per circa 14 milioni di euro, oggi potrebbe accontentarsi di 8-9 milioni.

Non è gestito dalla CAA Base, ma è un nome che la Lazio tiene d'occhio da gennaio. Si tratta di Daniele Ghilardi, compagno di squadra e coetaneo di Coppola. Il Verona non vorrebbe privarsi di entrambi, ma dipenderà dal mercato. Ghilardi anche ha una valutazione che s'aggira sui 10 milioni di euro. La Lazio sta studiando anche il nome di Bonini, reduce da una super stagione in Serie B con il Catanzaro, ma di proprietà della Virtus Entella. Bonini può diventare un'occasione da cogliere, magari prelevandolo per farlo studiare a Sarri in ritiro e poi decidere se tenerlo o mandarlo in prestito. La Lazio comincia a perlustrare il mercato, un difensore arriverà e le indicazioni di Sarri saranno decisive.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.