Calciomercato Lazio | Svolta in difesa? Occhi su un giovane di Serie B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Operazione difesa. Con Sarri in panchina bisogna risolvere i problemi del reparto arretrato, lacuna più grande della Lazio di Baroni. L'intenzione è quella di lavorare sul futuro, l'acquisto di Provstgaard a gennaio ne è un esempio. Per questo il diesse Fabiani sta già pensando a un altro colpo, come raccolto dalla nostra redazione.

Niente più Danimarca, si guarda direttamente in Serie B. Più precisamente a Catanzaro, nello specifico a Federico Bonini. Centrale classe 2001, quest'anno è stato decisivo nella corsa della squadra di Caserta, fermatasi solo in semifinale dei playoff. Fa il difensore, ma ha numeri da attaccante: ha messo a segno ben 9 gol in tutte le competizioni, con addirittura 5 assist.

È in prestito con obbligo di riscatto dalla Virtus Entella, in passato ha fatto parte anche delle giovanili del Bologna, con cui ha esordito in Serie A nel 2020 contro la Fiorentina. La Lazio lo sta tenendo d'occhio, con Sarri si parlerà probabilmente anche del suo profilo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.