Lazio, il patto con Sarri e una rosa da sfoltire: il piano della società

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Torna la bellezza a Roma. Maurizio Sarri è, ancora una volta, il nuovo allenatore della Lazio: il Comandante ha deciso di legarsi con un biennale più opzione, rifidandosi di Claudio Lotito e Fabiani. Adesso, con Sarri al comando, l’idea della società è ridurre la rosa a 19 elementi, ma bisogna fare anche i conti con i vincoli Figc e Uefa (spese entro il 70% dei ricavi), con i riscatti di Rovella e Pellegrini più gli acquisti dell’anno scorso da chiudere quest’anno (poco meno di 40 milioni).

Ciò che è certo è che i big resteranno, parola del ds Fabiani che è certo di respingere eventuali offerte. Come riporta il Corriere dello Sport, non parte nessuno, ma se dovesse registrarsi un’uscita tra i big, chiaramente si cercherà un rimpiazzo di pari valore. Nei primi confronti con il tecnico si sarebbe riscontrata la necessità di un innesto dietro a sinistra (ma dipende da Tavares e Pellegrini), uno a centrocampo, una mezzala, e uno in attacco per aggiungere gol.

Torna di moda Parisi, terzino della Fiorentina, piace molto anche l’attaccante Pio Esposito, rientrato all’Inter dallo Spezia. Dia e Taty non giocheranno più insieme con la formula del doppio centravanti, dunque l’aggiunta di un bomber dipenderà dall’uscita di uno dei due. La mezzala sinistra ad oggi è Dele-Bashiru, fisico e corsa sì, palleggio no: un punto a sfavore per entrare nelle grazie di Sarri. C’è Vecino, ma deve rinnovare: sperava di ricevere segnali sul rinnovo già a maggio, per questo ci sarà un confronto. Per la difesa va valutata la posizione di Patric dopo l’operazione alla caviglia. La Lazio conta di blindare Gila e Romagnoli, di confermare Gigot e di puntare su Provstgaard.

