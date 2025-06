Lazio, Fiore: "Sarri è un porto sicuro per Lotito. Avrà bisogno di..."

TUTTOmercatoWEB.com

All'evento WEmbrace Games, che si è tenuto ieri sera allo Stadio dei Marmi, durante il quale ha parlato anche Aessandro Onorato in merito allo Stadio Flaminio, ai giornalisti presenti ha voluto dire la sua anche l'ex centrocampista Stefano Fiore, il quale ha toccato vari temi caldi, dalla Nazionale alla Lazio di Sarri:

NAZIONALE - "Bisogna andarci piano, chi come noi ha fatto il calciatore sa che certi momenti possono essere vissuti. Parlare di non attaccamento è qualcosa di più grande. È evidente che con la Moldova l'Italia ha mostrato limiti di personalità oltre che tecnici, ma sono anni che il gruppo azzurro fa fatica, se leviamo la fortunata parentesi dell'Europeo con Mancini. Passiamo anni difficili: ci mancano non solo i campioni ma anche le grandissime personalità che aiutano a venire fuori da certi momenti. C'è bisogno di ritrovare soprattutto compattezza e un'idea comune che pare essere un po' smarrita".

SARRI - "Ha delle idee di calcio diverse da Baroni, ma credo che trovi un'ottima base. Sarà importante non vendere chi ha fatto bene, rimane l'amaro in bocca per gli ultimi 90 minuti che hanno probabilmente segnato il destino della squadra e di mister Baroni. Sarri mi sembra un porto sicuro, soprattutto per il presidente Lotito: conosce l'ambiente e potrà risanarlo. Avrà bisogno di aggiunte alla rosa ma l'importante è mantenere chi ha fatto veramente bene lo scorso anno".

