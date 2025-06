Calciomercato Lazio | Mario Gila incedibile: rifiutata un'offerta dalla Premier League

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - I big non si toccano, il messaggio è chiaro. La Lazio fa seguire le parole ai fatti: dopo la richiesta dall'Arabia Saudita per Nuno Tavares, è stata rifiutata anche un'offerta per Mario Gila. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in serata c'è stato un contatto con il Bournemouth in Premier League che ha fatto una proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. 'No' secco della società biancoceleste, convinta di confermare l'ossatura della squadra. Per Lotito e Fabiani, lo spagnolo è incedibile.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.