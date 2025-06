Calciomercato Lazio | Derby di mercato per un terzino: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si guarda intorno sul mercato in attesa di scoprire quale sarà il futuro dei propri terzini. Nuno Tavares piace in Arabia Saudita e non solo, Adam Marusic è in scadenza di contratto e potrebbe svincolarsi in estate, Hysaj e Pellegrini hanno un ingaggio pesante che potrebbe spingere il club a lasciarli partite. Motivo per cui da Formello non vogliono farsi cogliere impreparati qualora dovessero esserci una o più uscite e starebbero preparando una lista di potenziali sostituti.

RATIU - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tra questi ci sarebbe anche Andrei Florin Ratiu, terzino del Rayo Vallecano trasferitosi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Villarreal. Autore di una grandissima stagione in Liga, condita da 35 presenze, 2 gol e 3 assist, il terzino destro rumeno avrebbe attirato le attenzioni di Lazio e Roma, pronte a sfidarsi in un vero e proprio derby di mercato.

LA RICHIESTA E L'INSIDICA VILLARREAL - Il suo valore sarebbe di circa 25 milioni di euro, l'equivalente della clausola accordata al momento del suo passaggio nel Rayo, ma attenzione proprio al Villarreal. Il Sottomarino avrebbe mantenuto, come già anticipato, un controriscatto fissato sui 7 milioni di euro e una clausola sulla rivendita del 50%, che gli consentirebbe di avere una corsia privilegiata qualora decidesse di riportarlo a casa.