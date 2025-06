Calciomercato Lazio | Artistico pronto a ripartire: il suo destino è ancora in Serie B

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo il doppio prestito prima alla Juve Stabia e poi al Cosenza, Gabriele Artistico tornerà alla Lazio. Ma lo farà per molto poco, visto che in estate è destinato a ripartire per giocare ancora in Serie B. Su di lui infatti c'è da tempo lo Spezia, che deve sostituire Pio Esposito rientrato all'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, però, lo starebbero seguendo con attenzione anche Avellino, Virtus Entella e Reggiana. L'attaccante classe 2002 ha chiuso la sua stagione con 7 gol e un assist in 34 presenze. La società è intenzionata a cederlo nuovamente per dargli minuti in serie cadetta.

