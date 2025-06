Cataldi: "Sono figlio della Lazio, mi ha dato tutto. Il gol al derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

È uscito sul canale YouTube 'Prva Insta Televizija' lo speciale dedicato al derby della Capitale tra Lazio e Roma. All'interno tante interviste a personaggi che vivono o che hanno vissuto una delle stracittadine più sentite del mondo. Tra questi c'era anche Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Lazio. Di seguito le sue parole: “Io sono un figlio della Lazio. La Lazio mi ha cresciuto, mi ha dato tutto. Entrando da piccolo nel settore giovanile, facendo tutta la trafila, è stato qualcosa di importante che mi sono portato per tutta la vita. La mia è stata una crescita insieme alla Lazio, un amore poi ricambiato”.

IL DERBY - “Il gol al derby? Sono corso verso la Curva perché per un ragazzo romano e laziale una cosa del genere è un cerchio che si chiude. Io giocavo i derby da quando ho 11 anni, farlo all’Olimpico in Serie A era un sogno che avevo nel cassetto che si è avverato. Sicuramente il derby non è una partita normale, non come le altre né per chi la gioca e né per chi la vive da fuori. È un rapporto necessario in questa città. Qualcuno dice che sia una cosa provinciale, ma a noi un po’ ci serve. Da quando sei ragazzo ti porti dentro queste cose: l’andare al bar, chiamare l’amico e prenderlo in giro. Credo che in poche altre piazze si possa vivere una partita in questo modo. È bello quando la gente canta il tuo nome, come dopo il gol al derby. Magari hai trasmesso qualcosa a tutti, ti senti orgoglioso da dentro al campo. È difficile da spiegare, vuol dire che hai dato e lasciato qualcosa e non solo come calciatore”.

MILINKOVIC-SAVIC - “Siamo stati compagni per tanti anni, mi ci sento ogni tanto. Lui sa cosa penso di lui come ragazzo e come giocatore, l’anno che se n’è andato ci è mancato, ma so che sta bene e sono contento per lui”.

MIHAJLOVIC - "Un grande, ho avuto la fortuna di conoscerlo ma poco. Penso che quando hai il rispetto di tante tifoserie come persona vuol dire che sei andato oltre. È stato una persona per bene nel mondo del calcio, aveva il rispetto di tutti, ha lasciato qualcosa e non solo a livello di campo. Per la Lazio è stato un giocatore importantissimo. È stato un grande uomo”.

