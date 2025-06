Calciomercato Lazio | Ecco Gaaei, il terzino che fa solo gol spettacolari - VIDEO

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda al futuro. Il progetto, iniziato un'estate fa dalla società biancoceleste, ha come obiettivo quello di ringiovanire la rosa e garantirsi un destino roseo, andando a pescare in giro per il mondo profili validi per il presente, ma anche futuribili. Un profilo, per esempio, all'Anton Gaaei, terzino destro dell'Ajax, classe 2002 che - come vi abbiamo raccontato in esclusiva - ha attirato le attenzioni della dirigenza laziale.

UNA STAGIONE FORMIDABILE - Reduce da una strepitosa stagione con i Lancieri, sotto la guida di Farioli si è completamente rilanciato, diventando uno dei punti di forza di una squadra che ha bruciato le tappe e sfiorato una clamorosa vittoria dell'Eredivisie, sfumata solo nel finale a causa di un crollo vertiginoso e inspiegabile.

I NUMERI E UN GOL SENSAZIONALE - Gaaei è stato tra i protagonisti della formazione di Amsterdam, offrendo nelle sue 40 presenze un grande contributo in fase difensiva e, soprattutto, offensiva. La stagione si è conclusa con 5 assist e perfino 3 gol di pregevole fattura, come quello con cui Mola TV ha voluto celebrare sui propri social l'incredibile crescita del giocatore, chiamando in causa anche la Lazio: "La Lazio punta Anton Gaaei dell’Ajax. Il terzino dei lancieri ha avuto una crescita esponenziale sotto la cura Farioli". (SCORRI IN FONDO PER IL VIDEO).

