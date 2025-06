Lazio, Anellucci: "Serve pazienza, Sarri non ha la bacchetta magica e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW, nel corso del pomeriggio, è intervenuto Claudio Anellucci per parlare di alcuni temi caldi di giornata e, tra gli altri temi, si è soffermato anche sul ritorno di Sarri alla Lazio. A tal proposito, l'agente ha detto: "Serve intanto tanta pazienza, perché Sarri è un ottimo allenatore ma non ha la bacchetta magica. E servono dei giocatori giusti. Non avere le coppe forse potrebbe essere ideale per il mister. Ma devi avere dei giocatori di cui Sarri ha necessità. Altrimenti la colpa è sempre degli allenatori e non di chi non compra i giocatori. Con Baroni si è toccato il fondo, si era cominciato un progetto giovani ma dopo 10 mesi gli è stato detto che non era più così".

