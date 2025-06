Lazio, De Grandis (Sky): "De Bruyne? Qui non si può sognare. Una volta..."

Il noto giornalista di Sky e di fede laziale Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Ha commentato l'assenza di una figura dirigenziale come Peruzzi, dell'acquisto di De Bruyne da parte del Napoli, di quando Paolo Rossi era vicino a vestire la maglia biancoceleste e non solo. Ecco di seguito le sue parole:

MANCA UNA FIGURA COME PERUZZI - "Sì, secondo me la presenza di Peruzzi era importante. Anche le parole che ha usato Lotito ‘Ho fatto pulizia, Sarri può tornare’, mette in evidenza una criticità. Probabilmente una figura come quella di Peruzzi, un trade d’union tra squadra e società, sarebbe utile per smussare delle cose, per i rapporti con i giocatori, per capire quello che serve".

DE BRUYNE - "De Laurentiis ha sempre messo i soldi sul piatto. Ti ricordi Higuain? Cavani? Hamisk lo aveva visto per primo Tare addirittura. Non voglio fare per forza il disfattista, però credo che nell'intervento a volte De ha messo i soldi suoi e poi ha cercato di recuperarli. La Lazio invece prima vende e poi acquista".

PROGETTO GIOVANI? - "Il discorso di progettualità della Lazio, che a un certo punto promuoveva tantissimi ventenni rosa, mi ricordo l'epoca dei De Vrij, Cavanda, Keita, Balde, erano tantissimi giocatori giovani. E sembrava ci fosse un progetto volto al futuro, ma così non è stato".

LA LAZIO NON PUO' SOGNARE - "Tanti anni fa a un mio collega di Sky dicevo che il problema della Lazio è che non si può sognare. Esattamente quello che stai dicendo tu. La Lazio, quella che ho raccontato io di Lenzini, non era una squadra ricca. Lenzini ha perso i soldi per lui stesso. Però nella sua povertà ha vinto abbastanza trovando per caso uno scudetto. Però nella sua povertà io ricordo che a un certo punto provò a prendere Paolo Rossi al Vicenza. Poi non se ne è fatto niente perché la Juventus ha fatto saltare il banco, ha messo un sacco di soldi. Ecco, quel tipo di ambizione che dicevi tu era anche in un presidente non ricchissimo come Umberto Lenzini. Invece con Lotito non c'è. La Lazio a volte ha delle idee. Ancora l'anno scorso ha avuto delle belle idee. Cherki, Bellingham Jr., però non ha preso nessuno. Se vuole Casadei lo prende il Torino. La Lazio è riuscita in questi anni a fare i colpi solo quando ha scovato un giocatore senza concorrenze. Quando c’è anche il Milan, il Torino, la Fiorentina, alla fine la Lazio non lo prende. Solo con Milinkovic-Savic a Firenze non è successo. Solo in quel caso, perché lì Tare aveva già il rapporto con il giocatore".

