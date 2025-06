Lazio, Caso: "Il mercato? Vi dico cosa serve a Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Laziale, durante la trasmissione 'Diario Di Bordocampo, è intervenuto l'ex allenatore e calciatore biancoceleste Mimmo Caso, che ha detto la sua sul ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio, sul rinnovo di Vecino e di Pedro e sui movimenti di mercato.

RINNOVI PEDRO E VECINO - "Per quello che hanno fatto vedere sul capo sono giusti. Vecino è un cavallo di battaglia di Sarri, possono far parte di questa rosa. Hanno fatto cose per l'età sono eccezionali. Anche se l'età ha un peso e riconfermarsi non è semplice. Un allenatore può aver bisogno di un uomo fidato che lo possa aiutare e supportare".

IL MERCATO CON SARRI - "Bisognerebbe capire come Sarri vuole giocare, ma sicuramente ha bisogno di un gruppo di spessore, di alto livello come quelle che ha allenato in passato. Vorrei che ricreasse un piccolo Napoli. Diventa difficile capire dove poter intervenire. Io sono un estimatore di Sartori che per costruire il Bologna è partito da Freuler, perché per avere una squadra forte bisogna partire una squadra forte. Bisogna essere capaci e saper dove mettere le mani. Se Sarri è tornato in un ambiente che conosce e ci ricasca sbaglia due volte, ha il coltello dalla parte del manico, ma è anche atteso con il fucile puntato. Se è coerente e si impone, a cominciare come fatto con Vecino e Pedro, fa bene".

