Lazio, Oddi: "Baroni non l'avrei lasciato andare. Sarri? Sono convinto che..."

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del ritorno di Sarri e delle prospettive per la prossima stagione, soprattutto considerando l'assenza degli impegni europei. Ecco di seguito le sue parole: “Sarri è sicuramente la scelta migliore che la Lazio potesse fare. I tifosi lo conoscono, molti di loro gli vogliono bene. Sarri era l’unica scelta per il contesto attuale della Lazio. Devo dire però, che Baroni io non l’avrei lasciato andare. È chiaro che si sono lasciati poco bene, ma il tecnico fiorentino mi ha fatto divertire, specialmente nella prima parte della scorsa stagione. Il risultato finale non ha premiato la Lazio, anche se le distanze erano esigue. A me è dispiaciuto vederlo andare via”.

Poi ancora: “Sarri non basta per migliorare, questo è chiaro. Io sono convinto che abbia ricevuto anche delle garanzie, ora vedremo in cosa consistono nel calciomercato. Secondo me la Lazio potrebbe fare meglio nella prossima stagione, specialmente perché non ci sarà l’Europa. Sarri avrà la settimana tipo per poter preparare le partite. Alla società si chiede di dare al tecnico i giocatori che lui ritiene affini al proprio gioco”.

