Calciomercato Lazio | Raspadori sempre nel mirino. Il Napoli e Zaccagni…

La Lazio continua a lavorare in vista della prossima stagione soprattutto in attacco dove in cima alla lista c'è il nome di Giacomo Raspadori per cui il Napoli chiede non meno di 35-40 milioni. Dall'altro lato, come riportato da Sportitalia, Conte apprezza molto il profilo di Mattia Zaccagni che al momento è però ritenuto incedibile dal club biancoceleste.

Di fatto non c'è nessuna trattativa in corso ma, come sottolineato da Alfredo Pedullà, qualcosa potrebbe muoversi in questo senso nelle prossime settimane.

