Calciomercato Lazio | Valentin Gomez può arrivare in Italia: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Gomez può arrivare finalmente in Italia. La Lazio è ancora interessata ma, come riportato da TMW, la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni sportive dell'argentino è l'Udinese. Dopo la telenovela di febbraio, quando dopo aver sostenuto e superato le visite mediche restò nel limbo per oltre un mese salvo poi tornare in Argentina a fine febbraio e tornare a giocare col Velez, adesso l'affare sembra poter andare in porto. L'Udinese sta trattando la cessione di Bijol in Inghilterra, direzione Leeds. Gomez può essere il sostituto ideale per la difesa friulana.

