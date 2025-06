Lazio, l'analisi dei punti nell'era Lotito fa riflettere: l'obiettivo quest'anno è...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il dietrofront della società per favorire un ritorno di Maurizio Sarri è stato un messaggio importante lanciato dai vertici biancocelesti. Il club è tornato sui suoi passi, ha richiamato il profilo che dalla panchina può risollevare una squadra che quest'anno non ha centrato l'obiettivo coppe. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, nelle 21 stagioni con Lotito presidente, la Lazio ha raccolto (escludendo la penalizzazione per il caso Calciopoli del 2005/2006), una media di 61 punti a campionato. Solo 4 volte è riuscita andare oltre i 70 punti.

La posizione media in classifica è invece il settimo posto (6,7). Negativo invece il distacco medio dalla prima in classifica: 26 punti. Il quotidiano, sempre in termini di posizionamento, stabilisce quindi quale potrebbe essere l'obiettivo del club: la squadra di Sarri dovrebbe posizionarsi tra le prime cinque. Non semplice, è vero, ma con un condottiero ideale in panchina e una squadra composta da elementi validi, la mèta si può certamente raggiungere.

