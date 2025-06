Calciomercato Lazio | Il PSV non molla Tchaouna: ma da Formello...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le uscite prima delle entrate. Una possibile è quella di Tchaouna: "Ma non è ancora chiuso l'accordo con il PSV", come scrive Il Corriere dello Sport. Gli olandesi non mollano, continuano a lavorare per portare il francese in Eredivisie. Ci avevano già provato a gennaio, senza successo.

E ora sono tornati alla carica: si lavora sul prestito con obbligo di riscatto così da assicurarsi una cessione la prossima estate. Lotito e Fabiani lo valutano intorno ai 15 milioni di euro, ma l'ultima parola ce l'avrà Sarri. La squadra, per la società, non va stravolta, ma solo sfoltita e migliorata seguendo le indicazioni del tecnico, come scrive il quotidiano. Tchaouna è tra gli indiziati per lasciare la Capitale, ma ancora si dovrà trattare.

