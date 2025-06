Bologna, Casale riscattato: ma il suo futuro è in dubbio. Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il primo acquisto ufficiale del Bologna per la nuova stagione porta il nome di Nicolò Casale. Con la qualificazione alla prossima Europa League, grazie alla vittoria della Coppa Italia, è scattato in automatico il riscatto dell'ex difensore della Lazio fissato a 7 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, il centrale non è sicuro di rimanere in rossoblù.

Il suo futuro è legato a quello di Mihalo Ilic, di rientro dal prestito di Belgrado. Sarà valutato da Italiano in ritiro dopo un'ottima stagione in patria. E se dovesse rimanere in prima squadra, i difensore in rosa diventerebbero cinque. Uno tra Casale ed Erlic, quindi, dovrà trovarsi una nuova squadra. Quest'anno l'ex Lazio si è confermato come terzo nelle gerarchie dietro Beukema e Lucumì, ma non con pochi alti e bassi.

Per questo non è da escludere una sua partenza in estate (lo stesso vale per Erlic), nonostante il contratto fino al 2028. Bisognerebbe trovare un'offerta che soddisfi tutte le parti in causa, tenendo d'occhio anche il futuro di Ilic che potrebbe avere qualche chance di restare. Casale ha l'esperienza dalla sua parte, soprattutto a livello europeo. Ma i dubbi restano.

